Performance Premium 1/2 "от Karcher - это не обычный садовый шланг. Он изготовлен из инновационного материала с анти-торсионной технологией Kärcher Premium, он обеспечивает максимальную прочность, гибкость и устойчивость к перегибам. Таким образом, шланг обеспечивает непрерывный поток воды при поливе небольших и средних по площади территорий и садов. Кроме того, он имеет защитный от атмосферных воздействий анти-УФ-слой и непрозрачный средний слой, который предотвращает образование водорослей внутри шланга. Шланг Performance Premium, длина которого составляет 20 метров, благодаря отсутствию фталатов (<0,1%), кадмия, бария и свинца экологичен и безопасен для здоровья. Выдерживает давление до 50 бар и термостойкость от -20 до +60 ° C.