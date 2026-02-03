Шланг Performance Premium 1/2" -20m
Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсіонної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.
Performance Premium 1/2 "від Kärcher - це не звичайний садовий шланг. Він виготовлений з інноваційного матеріалу з анти-торсіонної технологією Kärcher Premium, він забезпечує максимальну міцність, гнучкість і стійкість до перегинів. Таким чином, шланг забезпечує безперервний потік води при поливі невеликих і середніх за площею територій і садів. Крім того, він має захисний від атмосферних впливів анти-УФ-шар і непрозорий середній шар, який запобігає утворенню водоростей всередині шланга. Ось чому Kärcher надає вражаючу 18-річну гарантію. Шланг Performance Premium, довжина якого становить 20 метрів, завдяки відсутності фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю екологічний і безпечний для здоров'я. Витримує тиск до 50 бар і термостійкість від -20 до +60 ° C.
Особливості та переваги
Kärcher Premium - це анти-торсіонна технологія
- Гнучкий і стійкий до перегинів - для оптимального потоку води без утворення петель.
20 метрів
- Для поливу невеликих і середніх садів і інших ділянок.
Витримує тиск до 45 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
- Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
- Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
- Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 18 років
- Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|1/2″
|Довжина труби (м)
|20
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|2,8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,826
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|280 x 280 x 120
Сумісна техніка
- K 2 Battery
- K 2 Classic Car
- K 2 Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Power Control
- K 4 Classic + KWD 2
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact Car
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- Візок для шланга HT 3
- Візок для шланга HT 4
- Візок для шланга HT 5 M
- Візок для шланга HT 6 M
- Візок зі шлангом HT 2.20 Set
- Візок зі шлангом HT 3.20 Set
- Візок зі шлангом HT 4.20 Set
- Візок зі шлангом HT 5.20 M Set
- Котушка для шланга HR 3
- Котушка для шланга HR 4
- Котушка зі шлангом HR 2.10 Set
- Котушка зі шлангом HR 3.20 Set
- Котушка зі шлангом HR 4.30 Set
- Тримач для шланга
- Тримач для шланга Plus
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.