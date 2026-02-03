Performance Premium 1/2 "від Kärcher - це не звичайний садовий шланг. Він виготовлений з інноваційного матеріалу з анти-торсіонної технологією Kärcher Premium, він забезпечує максимальну міцність, гнучкість і стійкість до перегинів. Таким чином, шланг забезпечує безперервний потік води при поливі невеликих і середніх за площею територій і садів. Крім того, він має захисний від атмосферних впливів анти-УФ-шар і непрозорий середній шар, який запобігає утворенню водоростей всередині шланга. Ось чому Kärcher надає вражаючу 18-річну гарантію. Шланг Performance Premium, довжина якого становить 20 метрів, завдяки відсутності фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю екологічний і безпечний для здоров'я. Витримує тиск до 50 бар і термостійкість від -20 до +60 ° C.