Čistič ploch FR TR 30
Až 10krát větší plošný výkon ve srovnání s běžným vysokotlakým proudem. Plastový kryt pro optimální manévrovatelnost, dvojité keramické ložisko pro dlouhou pracovní dobu, pružný připojovací kloub pro optimální manipulaci a integrovaná parkovací poloha. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 180 barů / 850 l/h / 60 °C.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|300
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,7
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 St
- HD 13/18-4 St
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR čistič
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/20 G
- HDC 60/16 VA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 13/20-4 St
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch FR TR 30
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.