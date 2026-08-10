Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená ANTI! Twist a novým ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. Pro tlaky do 300 bar., délka 10 m

10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 6) s praktickým ANTI! Twist a novým ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. Schváleno pro tlak 300 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 6
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Délka (m) 10
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 2
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
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