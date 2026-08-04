Vesi-hiekkapuhalluslaite, ilman säädintä

Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, ilman säätöä. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesurin tehoa vastaava suutin. EASY!Lock

Laite toimitetaan ilman suutinta. Suuttimen tulee olla painepesurin teholuokkaa vastaava. Tässä mallissa on EASY!Lock-kierre.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,4
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