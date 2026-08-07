Автоматический барабан для шланга, пластмассовый, со шлангом высокого давления, 15 м

Подпружиненная и готовая к использованию автоматическая катушка для шланга для настенного монтажа. Упрощает обращение со шлангом высокого давления, сокращает время наладки и повышает безопасность труда.

Наш автоматический барабан для шланга поставляется с предварительно собранным шлангом высокого давления (15 м), который уже смотан и поэтому готов к использованию сразу после монтажа на стене. Приводимая в действие высококачественной пружиной из нержавеющей стали, эта катушка для шланга сокращает время настройки до и после работы, что способствует повышению производительности. Надежная намотка и размотка шланга высокого давления обеспечивает более простое и, следовательно, более удобное обращение для пользователя и в то же время также повышает безопасность труда, поскольку можно надежно избежать опасности споткнуться.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 15
Температура (°C) макс. 155
Макс. давление (бар) 300
Вес (с упаковкой) (кг) 7,1

Scope of supply

  • Барабан для шланга
  • Шланг высокого давления

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