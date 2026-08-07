Szeroki zakres zastosowań odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden dodatkowo rozszerza zestaw adaptera do pompowania. Po podłączeniu węża ssącego z użyciem funkcji wydmuchiwania, urządzenie bez wysiłku napompuje materace, baseny i akcesoria do pływania, a nawet dmuchane łodzie. Po podłączeniu węża do złącza ssącego odkurzacza powietrze jest automatycznie odsysane, dzięki czemu żmudne ręczne wyciskanie powietrza należy już do przeszłości. Zestaw akcesoriów zawiera adapter do podłączenia do węża ssącego odkurzacza uniwersalnego oraz trzy różne rozmiary dysz (S, M i L), które są kompatybilne z zaworami w szerokiej gamie nadmuchiwanych produktów.