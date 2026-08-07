Adapter do nadmuchiwania / pompowania
Zapewnia łatwe nadmuchiwanie i opróżnianie materacy dmuchanych, basenów, pontonów itp. za pomocą odkurzacza uniwersalnego Kärcher Home & Garden.
Szeroki zakres zastosowań odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden dodatkowo rozszerza zestaw adaptera do pompowania. Po podłączeniu węża ssącego z użyciem funkcji wydmuchiwania, urządzenie bez wysiłku napompuje materace, baseny i akcesoria do pływania, a nawet dmuchane łodzie. Po podłączeniu węża do złącza ssącego odkurzacza powietrze jest automatycznie odsysane, dzięki czemu żmudne ręczne wyciskanie powietrza należy już do przeszłości. Zestaw akcesoriów zawiera adapter do podłączenia do węża ssącego odkurzacza uniwersalnego oraz trzy różne rozmiary dysz (S, M i L), które są kompatybilne z zaworami w szerokiej gamie nadmuchiwanych produktów.
Cechy i zalety
Nadmuchiwanie za pomocą funkcji dmuchawy odkurzacza uniwersalnego
- Oszczędność czasu i wysiłku w porównaniu do ręcznego nadmuchiwania.
Spuszczanie powietrza za pomocą funkcji ssania odkurzacza uniwersalnego
- Szybkie i wygodne opróżnianie w porównaniu z ręcznym spuszczaniem powietrza.
Zestaw akcesoriów zawiera adapter i ssawki w trzech rozmiarach
- Adapter do bezpiecznego podłączenia do węża ssącego.
- Trzy dołączone rozmiary dysz (S, M i L) są kompatybilne z zaworami różnych nadmuchiwanych produktów i można je łatwo zamontować na adapterze.
Zestaw akcesoriów do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (-części)
|2
|Średnica znamionowa (mm)
|NW 35
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|110 x 70 x 80
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 3 V-17/4/20/F
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4 P V-20/5/22 + ssawka samochodowa
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 Dual Battery
- WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Urządzenia archiwalne
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 2 V-19/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
Zastosowania
- Szeroka gama nadmuchiwanych produktów, takich jak dmuchane materace, baseny, pontony itp.