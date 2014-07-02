Ångmunstycke flatstråle

Växelmunstycke för beröringsfri omställning från rund- till flatstråle samt till rengöringsblandning med lågtryck. Utan munstycksinsats. (Passande Kärcher powermunstycke tillkommer.)

Växelmunstycke för beröringsfri omställning från rund- till flatstråle samt till rengöringsblandning med lågtryck. Utan munstycksinsats. (Passande Kärcher powermunstycke tillkommer.)

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Kompatibla maskiner
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