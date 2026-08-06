Rengöringsmedelsejektor

Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %

Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga M22 x 1,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,9
Tillbehör