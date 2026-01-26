PressurePro prostriedok na ošetrovanie systému RM 110, 10l

Na ochranu pred vápenatými usadeninami v systéme vykurovacej špirály (do 150 °C) horúcovodných vysokotlakových čističov. Ideálne pre použitie so stredne tvrdou až tvrdou vodou.

So špeciálnym PressurePro Machine Protector RM 110 pre použitie v aplikáciách so stredne tvrdou až tvrdou vodou sú horúcovodné vysokotlakové čističe a ich najdôležitejšie komponenty, ako aj vodivé časti spoľahlivo chránené pred usadeninami vápna. Vďaka tomu je zabezpečený prietok vody cez vykurovaciu špirálu a výkon jednotky zostáva konštantný, zatiaľ čo používatelia môžu šetriť energiu a súčasne výrazne znížiť náklady na údržbu časovo náročných odvápňovacích opatrení. Tlakový chránič stroja RM 110 je v súlade s HACCP, a preto je vhodný na použitie v potravinárskych spoločnostiach.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 9
Hmotnosť (kg) 10,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 188 x 307
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Odmasťovanie, fosfátovanie
  • Odmasťovanie povrchov
  • Údržba strojov, ochrana pred vodným kameňom
