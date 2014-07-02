Rengøringsmiddel til motorcykler, 500ml

Til manuel rengøring af motorcykler.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (ml) 500
Pakkeenheder (Stk.) 8
Vægt (kg) 0,6
Vægt inkl. emballage (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 70 x 240
Produkt
  • Forbedret power-formel - særligt effektiv, også mod hårdnakket bremsestøv
  • Gel-formel sikrer perfekt klæbeevne, og gør det nemt at bruge
  • Rengøringsmidlet er klar til brug
  • Flasken er lavet af 100% genbrugt plast.
  • Fremstillet i Tyskland
Rengøringsmiddel til motorcykler, 500ml
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
  • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
  • P103 Læs etiketten før brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Cykler.
Tilbehør