Aku olekut saab näha ühe hetkega tänu uuenduslikule reaalajatehnoloogiale: integreeritud LCD-ekraan kuvab allesjäänud tööaja ning laadimisaja ja aku oleku, sõltuvalt sellest, millist mudelit te kasutate. Liitiumioonelemendid tagavad ühtlase võimsuse ja hoiavad ära isetühjenemise ja mälumõju (võimsuse kadu sagedase osalise tühjenemise tõttu). Mugav pehme korpus takistab libisemist siledatel ja kaldus pindadel. Kärcheri 18 V/,.5 Ah vahetatav Battery Power aku sobib kõikidele Kärcheri 18 V akuplatvormi seadmetele.