Battery power vahetatav aku 18/25

Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.

Aku olekut saab näha ühe hetkega tänu uuenduslikule reaalajatehnoloogiale: integreeritud LCD-ekraan kuvab allesjäänud tööaja ning laadimisaja ja aku oleku, sõltuvalt sellest, millist mudelit te kasutate. Liitiumioonelemendid tagavad ühtlase võimsuse ja hoiavad ära isetühjenemise ja mälumõju (võimsuse kadu sagedase osalise tühjenemise tõttu). Mugav pehme korpus takistab libisemist siledatel ja kaldus pindadel. Kärcheri 18 V/,.5 Ah vahetatav Battery Power aku sobib kõikidele Kärcheri 18 V akuplatvormi seadmetele.

Omadused ja tulu
Battery power vahetatav aku 18/25: Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)
Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)
Integreeritud LCD-ekraan näitab pidevalt aku järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja laadimisseisundit.
Battery power vahetatav aku 18/25: Kärcheri 18 V akuplatvorm
Kärcheri 18 V akuplatvorm
Kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V Battery Power akut kasutavatel seadmetel. Kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V Battery Power+ akuplatvormi seadmetega.
Battery power vahetatav aku 18/25: Võimsad liitiumioon akuelemendid
Võimsad liitiumioon akuelemendid
Liitiumioon aku garanteerib ühtlase võimsuse ja ennetab isetühjenemist ja mälumõju.
Automaatne hoiurežiim
  • Pikendab akude eluiga
IPX 5 - kaitstud kõikidest suundadest tulevate veejugade eest
  • Kindel joavastane kaitse kasutuse ajal.
Tõhus temperatuuri reguleerimine
  • Parim tulemus tänu tõhusale soojuspuhvrile ja nutikale akukontrollile.
Nutikas akutaseme jälgimine
  • Kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täiesti tühjaks kulumise eest.
Tugev korpus
  • Kärcheri akukorpused on äärmiselt löögikindlad.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 2,5
Energia (Wh) 45
Värvus Must
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 133 x 88 x 50
Battery power vahetatav aku 18/25
Battery power vahetatav aku 18/25
Battery power vahetatav aku 18/25
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