Kiirlaadija Battery Power 18V

Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.

Tänu integreeritud seinakinnitusele saab kiirlaadijat väga lihtsalt seinale kinnitada. Kiirlaadija laeb 18 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga. Seda saab kasutada ka kõikide teiste Kärcheri 18 V Battery Power akuplatvormi 18 V Battery Power vahetatavate akude laadimiseks.

Omadused ja tulu
Kiirlaadija Battery Power 18V: Kiirlaadija
Kiirlaadija
Laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 44 minutiga. Laeb Kärcheri 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 94 minutiga.
Kiirlaadija Battery Power 18V: Palju kasutusvõimalusi
Palju kasutusvõimalusi
Sobib kõikidele Kärcheri 18 V Battery Power platvormi akudele.
Kiirlaadija Battery Power 18V: Seinakinnitus
Seinakinnitus
Otse seinale kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 18 V akuplatvorm
aku laadimisaeg kiirlaadijaga 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18 V / 5,0 Ah Battery Power aku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Väljundi võimsus (A) 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Värvus Must
Kaal (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 0,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 184 x 133 x 88
Kiirlaadija Battery Power 18V
Kiirlaadija Battery Power 18V
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