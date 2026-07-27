Kiirlaadija Battery Power 18V
Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.
Tänu integreeritud seinakinnitusele saab kiirlaadijat väga lihtsalt seinale kinnitada. Kiirlaadija laeb 18 V/2,5 Ah Kärcheri Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga. Seda saab kasutada ka kõikide teiste Kärcheri 18 V Battery Power akuplatvormi 18 V Battery Power vahetatavate akude laadimiseks.
Omadused ja tulu
KiirlaadijaLaeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 44 minutiga. Laeb Kärcheri 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatava aku 80% peale 94 minutiga.
Palju kasutusvõimalusiSobib kõikidele Kärcheri 18 V Battery Power platvormi akudele.
SeinakinnitusOtse seinale kinnitamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|aku laadimisaeg kiirlaadijaga
|
18 V / 2,5 Ah Battery Power aku:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V / 5,0 Ah Battery Power aku:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|184 x 133 x 88
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