Pinnapesur FRV 50 Me

Väga suurte pindade puhastamine koos musta pesuvee automaatse imemisega – see on pinnapesur FRV 50 Me. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. Pinnapesuril FRV 50 Me on kuumuskindel 10-meetrine polüuretaanist imivoolik. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.