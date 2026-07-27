Pinnapesur FRV 50 Me
Väga suurte pindade puhastamine koos musta pesuvee automaatse imemisega – see on pinnapesur FRV 50 Me. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. Pinnapesuril FRV 50 Me on kuumuskindel 10-meetrine polüuretaanist imivoolik. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal, sh pakend (kg)
|16,9
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