Az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" minőségi kerti tömlő legkiemelkedőbb tulajdonsága a kiváló minőségű, továbbfejlesztett, többrétegű szövete. Egyrészt különösen törésálló és rugalmas, ami a tömlőt rendkívül ellenállóvá teszi, és állandó vízátfolyást tesz lehetővé. Sőt, mi több: a tömlőt érezhetően kellemesebb kézben tartani. Az UV-álló külső fedőréteg az anyagot mindennemű időjárástól megóvja, annak érdekében pedig, hogy a tömlő belsejében ne képződjön alga, a köztes réteg nem ereszt át fényt. Ezenkívül a tömlő ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium-, valamint ólommentes – ezáltal az egészségre teljesen ártalmatlan. Ráadásul a tömlő akár 45 bar nyomást is elbír, valamint hőálló −20 és +60 °C között. A Performance Plus kerti tömlő ideális megoldás bárki számára, aki közepes és nagy kertet és más tereket kíván öntözni. Erre a tömlőre 15 éves garanciát adunk.