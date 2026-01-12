Tömlő PrimoFlex Plus 1/2" -50m

Rendkívül törésálló, különösen robusztus és rugalmas a kiváló minőségű többrégetű szövetnek köszönhetően: az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" kerti tömlő az állandó vízátfolyásért.

Az új, 50 méter hosszú Performance Plus 1/2" minőségi kerti tömlő legkiemelkedőbb tulajdonsága a kiváló minőségű, továbbfejlesztett, többrétegű szövete. Egyrészt különösen törésálló és rugalmas, ami a tömlőt rendkívül ellenállóvá teszi, és állandó vízátfolyást tesz lehetővé. Sőt, mi több: a tömlőt érezhetően kellemesebb kézben tartani. Az UV-álló külső fedőréteg az anyagot mindennemű időjárástól megóvja, annak érdekében pedig, hogy a tömlő belsejében ne képződjön alga, a köztes réteg nem ereszt át fényt. Ezenkívül a tömlő ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium-, valamint ólommentes – ezáltal az egészségre teljesen ártalmatlan. Ráadásul a tömlő akár 45 bar nyomást is elbír, valamint hőálló −20 és +60 °C között. A Performance Plus kerti tömlő ideális megoldás bárki számára, aki közepes és nagy kertet és más tereket kíván öntözni. Erre a tömlőre 15 éves garanciát adunk.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű többrétegű szövet
  • Rugalmasság és törésállóság az optimális vízátfolyás biztosításához.
50 méter
  • Közepes és nagyobb méretű területek és kertek öntözéséhez.
A nagy falvastagságú minőségi szövetnek köszönhetően akár 45 bar nyomásnak is képes ellenállni
  • KEMÉNY
Kézreálló kerti tömlő nyomásálló szövött erősítéssel
  • A könnyű kezelhetőségért
RENDKÍVÜLI HŐÁLLÓKÉPESSÉG –20 és +65 °C között
  • Minőségi tömlő.
A fényáteresztő köztes réteg megakadályozza az algaképződést a tömlőben
  • A különösen hosszú élettartamért.
Ftalátmentes (< 0,1 %), kadmium-, bárium- és ólommentes minőségi kerti tömlő
  • Környezetbarát és egészségre ártalmatlan
UV-álló külső fedőréteg
  • Rendkívül időjárásálló.
15 év garancia
  • Hosszú élettartam és kimagasló minőség.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 1/2″
Tömlőhossz (m) 50
Szín fekete
Súly (kg) 6,5
Csomagolási súly (kg) 6,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 390 x 390 x 170
