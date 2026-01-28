Hatékony rendkívül alacsony adagolásban (0,125%-tól), gazdaságos, erőteljes és tökéletes a Kärcher iSolar rendszerrel: a PressurePro Napelem-tisztító RM 99 az összes napelemes és fotovoltaikus rendszer, valamint üvegfelületek maradvány- és csíkmentes tisztítására alkalmas. A minden vízkeménységhez alkalmas tisztítószer rendkívül hatásos, kíméletes és biológiailag lebomló. Biztonságosan és megbízhatóan távolítja el a makacs madárürüléket, polleneket, kormot és port. A PressurePro Napelem-tisztító RM 99 innovatív és nagyon kíméletes összetevői révén még az alumíniumkeretekhez is alkalmas, a felületen egyenletes, összefüggő filmréteget képez, amely megakadályozza a vízkőfoltok kialakulását és javítja a tisztítókefék csúszási tulajdonságait - a felület kíméletes, öblítésmentes tisztítása érdekében.