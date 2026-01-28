RM 99 Napkollektor tisztító, 20l

Nagy hatékonyságú, kíméletes és biológiailag lebomló tisztítószer a szolár- és fotovoltaikus rendszerek, illetve üvegfelületek maradvány- és csíkmentes tisztításához.

Hatékony rendkívül alacsony adagolásban (0,125%-tól), gazdaságos, erőteljes és tökéletes a Kärcher iSolar rendszerrel: a PressurePro Napelem-tisztító RM 99 az összes napelemes és fotovoltaikus rendszer, valamint üvegfelületek maradvány- és csíkmentes tisztítására alkalmas. A minden vízkeménységhez alkalmas tisztítószer rendkívül hatásos, kíméletes és biológiailag lebomló. Biztonságosan és megbízhatóan távolítja el a makacs madárürüléket, polleneket, kormot és port. A PressurePro Napelem-tisztító RM 99 innovatív és nagyon kíméletes összetevői révén még az alumíniumkeretekhez is alkalmas, a felületen egyenletes, összefüggő filmréteget képez, amely megakadályozza a vízkőfoltok kialakulását és javítja a tisztítókefék csúszási tulajdonságait - a felület kíméletes, öblítésmentes tisztítása érdekében.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
pH-érték 9
Csomagolási súly (kg) 21,2
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Napelemes és fotovoltaikus rendszerek
