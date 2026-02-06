Cu setul extins de accesorii format din furtunul prelungitor de 1,5 metri, duza extra-lungă pentru spații înguste, duza pentru mașină, peria de aspirare cu peri rigizi, peria de aspirare cu peri moi și o lavetă din microfibră pentru suprafețe netede și suprafețe cu geamuri, curățarea interiorului mașinii este o joacă de copii - iar mașina devine o zonă de confort impecabil de curată. Fie că este vorba de zona picioarelor, covorașul pentru picioare, scaunele auto, bordul, consola centrală, geamurile sau portbagajul mașinii: acest set de accesorii face ca întregul interior al mașinii să fie strălucitor de curat în cel mai scurt timp. Se asigură că și zonele greu accesibile, cum ar fi spațiile și suprafețele delicate, pot fi curățate perfect. Setul de accesorii este potrivit pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher Home & Garden.