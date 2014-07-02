Zestaw dysz do FR, 850 l/h - 1100 l/h
Zestw dysz do FR 30, FR 30 ME, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 850-1100 l/h
Komplet dysz zawiera dysze Power i złącza. Do myjek do powierzchni Kärcher (850 do 1100 l/h). Odpowiedni do następujących produktów: 2.640-679, 2.640-355 oraz 2.641-065.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|850 / 1100
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- FR 30 Me
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- Urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50