Urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50
Obracająca się belka z dyszami Power daje wydajność do 10 razy większą od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej. Łożyskowanie ceramiczne, wyposażone w mechanizm do zasysania środka czyszczącego i zintegrowany zawór środka czyszczącego. Średnica 500 mm.
Myjka do powierzchni FR 50 jest odporna na gorącą wodę, jest wyposażona w obudowę ze stali nierdzewnej, a jej szerokość robocza wynosi 500 mm — nadaje się do czyszczenia dużych obszarów. Myjka FR 50 jest wyposażona w podwójne łożyska ceramiczne, wygodny uchwyt z przyciskiem, niepozostawiające śladów kółka wahadłowe oraz zintegrowany niskociśnieniowy system dozowania detergentu. Zestaw dysz należy zamówić oddzielnie. Dane techniczne: Maks. 250 barów, 1800 l/h, 80°C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica (mm)
|500
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|srebrny
|Waga z opakowaniem (kg)
|14
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4 ST H Steel
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 De Tr1 – prekonfigurowane
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 10/21-4 ST
- HDS 10/21-4 ST Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1 – prekonfigurowane
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 ST
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 ST
- HDS 8/20 D
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS Trailer 17/20 De Tr1 – prekonfigurowane do usuwania chwastów
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Urządzenia archiwalne
Akcesoria
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