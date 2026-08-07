Myjka do powierzchni FR 50 jest odporna na gorącą wodę, jest wyposażona w obudowę ze stali nierdzewnej, a jej szerokość robocza wynosi 500 mm — nadaje się do czyszczenia dużych obszarów. Myjka FR 50 jest wyposażona w podwójne łożyska ceramiczne, wygodny uchwyt z przyciskiem, niepozostawiające śladów kółka wahadłowe oraz zintegrowany niskociśnieniowy system dozowania detergentu. Zestaw dysz należy zamówić oddzielnie. Dane techniczne: Maks. 250 barów, 1800 l/h, 80°C.