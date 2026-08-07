Wysokiej jakości myjka do powierzchni FR 30 ME odporna na działanie gorącej wody z obudową ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 300 mm, idealna do czyszczenia wewnętrznego, np. w przemyśle spożywczym. Urządzenie jest wyposażone w podwójne łożyska ceramiczne, niepozostawiające śladów kółka wahadłowe oraz zintegrowany wąż ssący do usuwania wody używanej do czyszczenia. Dane techniczne: Maks. 250 barów, 1300 l/h, 85°C. Dyszę należy zamawiać oddzielnie.