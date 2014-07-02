FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1

Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.

FJ 10 C šoba za peno Connect 'n' Clean s šamponom za pranje avtomobila. Sistem menjave za nanos čistila omogoča hitro menjavo med različnimi vrstami čistil s samo enim klikom. Doziranje čistila lahko enostavno nastavite na šobi za peno (rumen gumb). Raven pršenja lahko nastavite po potrebi. Primerno za vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7.

Značilnosti in prednosti
Inovativna šoba za peno
  • Nastajanje in nanos močne pene.
V kompletu
  • Praktičen komplet različnih čistil.
Sistem hitre menjave
  • Hitra in udobna menjava čistilnega sredstva s samo enim klikom.
Doziranje čistila
  • Porabo čistilnega sredstva uravnava uporabnik
Transparentna posoda za čistilno sredstvo
  • Vsebina posode je vidna kadarkoli
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva antracit
Teža (Kg) 1,256
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,256
Mere (D × Š × V) (mm) 103 x 201 x 260
Združljivost Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).

Področja uporabe
  • Vozila
  • Avtodomi
