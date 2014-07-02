FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1

Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.