Komplet sesalnih ščetk
Komplet sesalnih ščetk omogoča temeljito in ustrezno čiščenje notranjosti avtomobila - armaturne plošče, predpražniki, oblazinjene površine, ščetke so primerne za čiščenje na vseh materialih. Komplet sesalnih ščetk je primeren za vse Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje
Komplet sesalnih ščetk je sestavljen iz dveh sesalnih ščetk; s trdimi in mehkimi ščetinami. Sesalna ščetka s trdimi ščetinami služi za temeljito čiščenje oblazinjenih površin in preprog (npr. predpražniki za noge ali sedeži v avtomobilu). Sesalna ščetka z mehkimi ščetinami omogoča nežno čiščenje občutljivih površin (npr. armaturne plošče ali centralne konzole). Ta praktični komplet sesalnih ščetk je primeren za vse večnamenske sesalnike Kärcher.
Značilnosti in prednosti
Sesalni čopič s trdnimi ščetkami za temeljito čiščenje oblazinjenih površin in preprog
Sesalni čopič z mehkimi ščetinami za nežno čiščenje občutljivih površin
Primerno za vse Kärcher Home & Garden večnamenske sesalnike
Primerno za vse Kärcher čistilnike z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (kos)
|2
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,091
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,129
|Mere (D × Š × V) (mm)
|120 x 70 x 41
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Prtljažnik
- Avtomobilski sedeži
- Zadnji sedeži
- Avtomobilske preproge
- Armaturna plošča
- Centralna konzola
- Stranski žepi v avtomobilu
- Oblazinjene površine
- Oblazinjeno pohištvo
- Občutljive površine