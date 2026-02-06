Komplet sesalnih ščetk je sestavljen iz dveh sesalnih ščetk; s trdimi in mehkimi ščetinami. Sesalna ščetka s trdimi ščetinami služi za temeljito čiščenje oblazinjenih površin in preprog (npr. predpražniki za noge ali sedeži v avtomobilu). Sesalna ščetka z mehkimi ščetinami omogoča nežno čiščenje občutljivih površin (npr. armaturne plošče ali centralne konzole). Ta praktični komplet sesalnih ščetk je primeren za vse večnamenske sesalnike Kärcher.