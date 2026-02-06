S praktično sesalno šobo za avtomobil lahko s svojim večnamenskim sesalnikom hitro in brez napora posesate tekstilne površine svojega avtomobila, vključno s prtljažnikom, avtomobilskimi sedeži in sedežnimi prevlekami ter avtomobilskimi preprogami. Šoba je primerna tudi za sesanje oblazinjenih površin, oblazinjenega pohištva in vzmetnic v vašem domu.