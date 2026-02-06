Šoba za čiščenje avtomobila

Zagotavlja hitro in brezhibno sesanje: s sesalno šobo za avtomobil lahko temeljito očistite tekstilne površine v svojem avtomobilu in domu.

S praktično sesalno šobo za avtomobil lahko s svojim večnamenskim sesalnikom hitro in brez napora posesate tekstilne površine svojega avtomobila, vključno s prtljažnikom, avtomobilskimi sedeži in sedežnimi prevlekami ter avtomobilskimi preprogami. Šoba je primerna tudi za sesanje oblazinjenih površin, oblazinjenega pohištva in vzmetnic v vašem domu.

Značilnosti in prednosti
Optimizirana šoba z novo obliko za zanesljivo odstranjevanje umazanije
Šoba je praktična, odlično leži v roki in je preprosta za uporabo.
Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije

Tehnični podatki

Količina (Kos(i)) 1
Standardna nominalna širina (mm) NW 35
Barva Črna
Teža (Kg) 0,08
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,214
Mere (D × Š × V) (mm) 258 x 105 x 40
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Prtljažnik
  • Avtomobilski sedeži
  • Zadnji sedeži
  • Avtomobilske preproge
  • Preproge
  • Oblazinjene površine
  • Oblazinjeno pohištvo
  • Vzmetnice