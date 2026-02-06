Šoba za čiščenje avtomobila
Zagotavlja hitro in brezhibno sesanje: s sesalno šobo za avtomobil lahko temeljito očistite tekstilne površine v svojem avtomobilu in domu.
S praktično sesalno šobo za avtomobil lahko s svojim večnamenskim sesalnikom hitro in brez napora posesate tekstilne površine svojega avtomobila, vključno s prtljažnikom, avtomobilskimi sedeži in sedežnimi prevlekami ter avtomobilskimi preprogami. Šoba je primerna tudi za sesanje oblazinjenih površin, oblazinjenega pohištva in vzmetnic v vašem domu.
Značilnosti in prednosti
Optimizirana šoba z novo obliko za zanesljivo odstranjevanje umazanije
Šoba je praktična, odlično leži v roki in je preprosta za uporabo.
Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|NW 35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,08
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,214
|Mere (D × Š × V) (mm)
|258 x 105 x 40
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Prtljažnik
- Avtomobilski sedeži
- Zadnji sedeži
- Avtomobilske preproge
- Preproge
- Oblazinjene površine
- Oblazinjeno pohištvo
- Vzmetnice