Zelo dolga šoba za reže
Prenovljena zelo dolga šoba za reže je popolna za čiščenje težko dostopnih mest v avtomobilu, kajti doseže tudi vmesne najmanjše in najožje prostore. Šoba je primerna za vse večnamenske sesalnike Kärcher Home & Garden za suho in mokro čiščenje.
Temeljito predelana zelo dolga šoba za reže je zdaj še tanjša in se ponaša s še boljšo uporabo. Tako boste zdaj še udobneje očistili težko dostopna mesta, kot so manjši vmesni prostori ali reže v avtomobilu in stanovanju. Zelo dolga šoba je primerna za vse večnamenske sesalnike Kärcher.
Značilnosti in prednosti
Temeljito predelana, še tanjša in posebej dolga šoba za fuge
Za temeljito čiščenje težko dostopnih mest v avtomobilu ali gospodinjstvu
Primerno za vse mokre in suhe sesalnike Kärcher Home & Garden ter čistilnike z razpršilno ekstrakcijo
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,061
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,109
|Mere (D × Š × V) (mm)
|350 x 40 x 40
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Medprostori
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Stranski žepi v avtomobilu