Rotujúca umývacia kefa pre stroje <1000 l/h, štetiny z prírodného vlasu

Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a znečistenia z dopravy zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 500 - 1000
Materiál Prírodné vlasy
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Kompatibilné stroje
Rotujúca umývacia kefa pre stroje

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