Шланг PrimoFlex® діаметр 3/4 ", довжина 25 м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Ідеально підходить для поливу і садів будь-якого розміру. Не містить фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю - це означає, що він не містить абсолютно ніяких речовин, шкідливих для здоров'я. Анти-УФ-шар захищає шланг від вигорання, а непрозорий середній шар запобігає утворенню водоростей всередині шланга . Шланг має високу температурну стійкість від -20 до 65 ° C. Садові шланги на для поливу Kärcher виключно гнучкі, надійні і стійкі до перегину. Тривалий термін служби плюс зручність у використанні.