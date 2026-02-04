Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 500мл

Засіб для чищення автомобільного скла Karcher RM 650 забезпечує ретельне очищення всіх автомобільних стекол і дзеркал без утворення розводів і відблисків. Легко і ефективно видаляє сліди комах, дорожній бруд, пташиний послід, жирові відбитки, сліди силікону і нікотину. Гарантовано антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення. RM 650 забезпечує прозорість сткла і відсутність ефекту розсіювання світла.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (мл) 500
Одиниця упаковки (шт.) 8
Вага (з упаковкою) (кг) 0,567
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 80 x 80 x 250
Сумісна техніка
Області застосування
  • Вітрове скло
  • Вікна та скляні поверхні
