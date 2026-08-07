Čistič ploch FR TR 50 Me

Nerezový čistič povrchů odolný vůči horké vodě s pracovní šířkou 500 mm. Ideální pro velké plochy.S dvojitými keramickými ložisky, tlakovou rukojetí, nešpinícími otočnými kolečky a systémem dávkování čisticího prostředku.

Čistič povrchů FR TR 50 je odolný vůči horké vodě, má nerezový kryt a pracovní šířku 500 mm, což je vhodné pro čištění velkých ploch. FR TR 50 je vybaven dvojitými keramickými ložisky, pohodlnou tlakovou rukojetí, nešpinícími otočnými kolečky a integrovaným nízkotlakým dávkovacím systémem čisticího prostředku. Sadu trysek je nutné objednat zvlášť. Technické údaje: Max. 250 bar, 1800 l/h, 80 °C.

Specifikace

Technické údaje

Průměr (mm) 500
Připojovací závit EASY!Lock
Barva stříbrný
Hmotnost včetně obalu (kg) 14
Kompatibilní přístroje
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Příslušenství
Náhradní díly Čistič ploch FR TR 50 Me

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.