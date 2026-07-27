Battery power vahetatav aku 18/50
Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.
Liitiumioonelementidega aku tagab ühtlase võimsuse. Akuelemendid hoiavad ära aku isetühjenemise ja võimsuse kao sagedase osalise tühjenemise (mälumõju) tõttu. Lisaks kuvatakse integreeritud LCD-ekraanil uuendusliku reaalajatehnoloogia abil pidevalt allesjäänud tööaega, laadimistaset ja aku mahutavust. 18 V/5,0 Ah aku sobib kõikidele 18 V Kärcher akuplatvormi seadmetele.
Omadused ja tulu
Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)Integreeritud LCD-ekraan näitab pidevalt aku järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja laadimisseisundit.
Kärcheri 18 V akuplatvormKasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V Battery Power akut kasutavatel seadmetel. Kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V Battery Power+ akuplatvormi seadmetega.
Võimsad liitiumioon akuelemendidLiitiumioon aku garanteerib ühtlase võimsuse ja ennetab isetühjenemist ja mälumõju.
Automaatne hoiurežiim
- Pikendab akude eluiga
IPX 5 - kaitstud kõikidest suundadest tulevate veejugade eest
- Kindel joavastane kaitse kasutuse ajal.
Tõhus temperatuuri reguleerimine
- Parim tulemus tänu tõhusale soojuspuhvrile ja nutikale akukontrollile.
Nutikas akutaseme jälgimine
- Kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täiesti tühjaks kulumise eest.
Tugev korpus
- Kärcheri akukorpused on äärmiselt löögikindlad.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|5
|Energia (Wh)
|90
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|134 x 88 x 73
Videos
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- LMO 2-18
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- LMO 3-18
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- LMO 5-18 Dual
- LMO 5-18 Dual Battery Set
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