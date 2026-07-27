Liitiumioonelementidega aku tagab ühtlase võimsuse. Akuelemendid hoiavad ära aku isetühjenemise ja võimsuse kao sagedase osalise tühjenemise (mälumõju) tõttu. Lisaks kuvatakse integreeritud LCD-ekraanil uuendusliku reaalajatehnoloogia abil pidevalt allesjäänud tööaega, laadimistaset ja aku mahutavust. 18 V/5,0 Ah aku sobib kõikidele 18 V Kärcher akuplatvormi seadmetele.