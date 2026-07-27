Battery power vahetatav aku 18/50

Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.

Liitiumioonelementidega aku tagab ühtlase võimsuse. Akuelemendid hoiavad ära aku isetühjenemise ja võimsuse kao sagedase osalise tühjenemise (mälumõju) tõttu. Lisaks kuvatakse integreeritud LCD-ekraanil uuendusliku reaalajatehnoloogia abil pidevalt allesjäänud tööaega, laadimistaset ja aku mahutavust. 18 V/5,0 Ah aku sobib kõikidele 18 V Kärcher akuplatvormi seadmetele.

Omadused ja tulu
Battery power vahetatav aku 18/50: Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)
Uuenduslik reaalaja tehnoloogia (Real Time Technology)
Integreeritud LCD-ekraan näitab pidevalt aku järelejäänud tööaega, järelejäänud laadimisaega ja laadimisseisundit.
Battery power vahetatav aku 18/50: Kärcheri 18 V akuplatvorm
Kärcheri 18 V akuplatvorm
Kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V Battery Power akut kasutavatel seadmetel. Kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V Battery Power+ akuplatvormi seadmetega.
Battery power vahetatav aku 18/50: Võimsad liitiumioon akuelemendid
Võimsad liitiumioon akuelemendid
Liitiumioon aku garanteerib ühtlase võimsuse ja ennetab isetühjenemist ja mälumõju.
Automaatne hoiurežiim
  • Pikendab akude eluiga
IPX 5 - kaitstud kõikidest suundadest tulevate veejugade eest
  • Kindel joavastane kaitse kasutuse ajal.
Tõhus temperatuuri reguleerimine
  • Parim tulemus tänu tõhusale soojuspuhvrile ja nutikale akukontrollile.
Nutikas akutaseme jälgimine
  • Kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täiesti tühjaks kulumise eest.
Tugev korpus
  • Kärcheri akukorpused on äärmiselt löögikindlad.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Mahutavus (Ah) 5
Energia (Wh) 90
Värvus Must
Kaal (kg) 0,8
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 134 x 88 x 73
Battery power vahetatav aku 18/50
Battery power vahetatav aku 18/50
Battery power vahetatav aku 18/50
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