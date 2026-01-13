Sredstvo za čišćenje kamena i fasada RM 623, 5l
Ovo snažno sredstvo za čišćenje uklanja ulja, masnoće, čak i emisijska onečišćenja na kamenim i aluminijskim fasadama, kamenim zidovima, terasama i drugim kamenim površinama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|5
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|Težina (kg)
|5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|192 x 145 x 248
Kompatibilni uređaji
- K 2 Premium Car & Home T150 *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic (Car&Home)
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Premium
Područja primjene
- Terasa
- Aluminijske fasade
- Kamene površine
- Vrtni i kameni zidovi