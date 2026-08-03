Mlaznica za pjenu Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Visokokvalitetna i robusna mlaznica za pjenu Advanced 1 s podešavanjem kuta raspršivanja i glavnim tijelom od Ecobrassa. Prikladno za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h.
Opremljeno glavnim kućištem od robusnog i izdržljivog Ecobrassa za visokotlačno čišćenje s agresivnim sredstvima za čišćenje: mlaznica za pjenu Advanced 1 impresionira visokokvalitetnom opremom. Tu je i ergonomski i stabilan spremnik za sredstva za čišćenje s dodatnom opcijom hvatanja na vratu i velikim otvorom za punjenje. Kut raspršivanja može se fleksibilno podesiti, precizno doziranje sredstva za čišćenje postiže se u 3 faze, točno prema potrebi. Integrirani zatvarač učinkovito sprječava nenamjerno podešavanje jedinice za doziranje sredstva za čišćenje. Cijev za pjenu za čaše prikladna je za visokotlačne čistače Kärcher bez servo kontrole i ima protok od 400 do 600 l/h.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|400 - 600
|Veličina mlaznice ( )
|38
|Maks. tlak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Sadržaj spremnika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
Kompatibilni uređaji
Pribor
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