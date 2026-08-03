Mlaznica za pjenu Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

Visokokvalitetna i robusna mlaznica za pjenu Advanced 1 s podešavanjem kuta raspršivanja i glavnim tijelom od Ecobrassa. Prikladno za Kärcher visokotlačne čistače s protokom od 400 do 600 l/h.

Opremljeno glavnim kućištem od robusnog i izdržljivog Ecobrassa za visokotlačno čišćenje s agresivnim sredstvima za čišćenje: mlaznica za pjenu Advanced 1 impresionira visokokvalitetnom opremom. Tu je i ergonomski i stabilan spremnik za sredstva za čišćenje s dodatnom opcijom hvatanja na vratu i velikim otvorom za punjenje. Kut raspršivanja može se fleksibilno podesiti, precizno doziranje sredstva za čišćenje postiže se u 3 faze, točno prema potrebi. Integrirani zatvarač učinkovito sprječava nenamjerno podešavanje jedinice za doziranje sredstva za čišćenje. Cijev za pjenu za čaše prikladna je za visokotlačne čistače Kärcher bez servo kontrole i ima protok od 400 do 600 l/h.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 400 - 600
Veličina mlaznice ( ) 38
Maks. tlak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Sadržaj spremnika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
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