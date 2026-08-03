Opremljeno glavnim kućištem od robusnog i izdržljivog Ecobrassa za visokotlačno čišćenje s agresivnim sredstvima za čišćenje: mlaznica za pjenu Advanced 1 impresionira visokokvalitetnom opremom. Tu je i ergonomski i stabilan spremnik za sredstva za čišćenje s dodatnom opcijom hvatanja na vratu i velikim otvorom za punjenje. Kut raspršivanja može se fleksibilno podesiti, precizno doziranje sredstva za čišćenje postiže se u 3 faze, točno prema potrebi. Integrirani zatvarač učinkovito sprječava nenamjerno podešavanje jedinice za doziranje sredstva za čišćenje. Cijev za pjenu za čaše prikladna je za visokotlačne čistače Kärcher bez servo kontrole i ima protok od 400 do 600 l/h.