universali valymo priemonė RM 553

Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Svoris (su pakuote) (kg) 5,2
Matmenys (I x P x A) (mm) 190 x 180 x 250
Produktas
  • Itin švelniai valantis universalus skystas valiklis
  • Padeda greitai ir efektyviai atskirti tepalus/vandenį alyvos separatoriuje.
  • Efektyviai šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
  • Lengvai pašalina nešvarumus nuo visų vandeniui atsparių paviršių
  • Pasižymi ypač švelniomis valymo savybėmis
  • pH neutralus
  • Valymo priemonė, paruošta naudojimui
  • Užtikrina greitą ir efektyvų valymą naudojant su Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais
  • Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
  • Pagaminta Vokietijoje
universali valymo priemonė RM 553
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Teritorijos aplink namą ir sode
  • Transporto priemonės