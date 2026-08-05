universali valymo priemonė RM 553
Universalus valiklis skirtas tepalų, riebalų ir mineralinių dėmių išėmimui. Tinka naudoti lauko baldų, transporto priemonių, fasadų ir visiems kitiems vandeniui atspariems paviršiams valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|190 x 180 x 250
Produktas
- Itin švelniai valantis universalus skystas valiklis
- Padeda greitai ir efektyviai atskirti tepalus/vandenį alyvos separatoriuje.
- Efektyviai šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Lengvai pašalina nešvarumus nuo visų vandeniui atsparių paviršių
- Pasižymi ypač švelniomis valymo savybėmis
- pH neutralus
- Valymo priemonė, paruošta naudojimui
- Užtikrina greitą ir efektyvų valymą naudojant su Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais
- Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
- Pagaminta Vokietijoje
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Suderinami įrenginiai
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Horizontal VPS Home
- K 2 OJ
- K 2 OPP Car
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- Purkštuvas
Pritaikymo sritys
- Teritorijos aplink namą ir sode
- Transporto priemonės