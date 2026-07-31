FR 30 Overflatevasker

Gir opptil 10 ganger raskere rengjøring sammenlignet med vanlig høytrykksdyse. Utstyrt med et robust plastdeksel for enkel manøvrering, doble keramiske lagre for lang levetid, fleksibel tilkobling for optimal brukervennlighet samt integrert parkeringsposisjon. Eget dysesett for din maskin må bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60 °C.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter (mm) 300
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,7
Tilbehør
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