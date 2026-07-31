FR 30 Overflatevasker
Gir opptil 10 ganger raskere rengjøring sammenlignet med vanlig høytrykksdyse. Utstyrt med et robust plastdeksel for enkel manøvrering, doble keramiske lagre for lang levetid, fleksibel tilkobling for optimal brukervennlighet samt integrert parkeringsposisjon. Eget dysesett for din maskin må bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60 °C.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|300
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,7
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 13/18-4 St
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 13/20 -4 St EU-I
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