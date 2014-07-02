Zestaw do podłączenia elektronarzędzi
Elastyczny wąż ssący o długości 1 m z adapterem do podłączenia elektronarzędzi (wyrzynarki, szlifierki, wiertarki itp.) Wytworzone zanieczyszczenia są natychmiast zasysane i nie zanieczyszczają pomieszczenia oraz powietrza. Doskonałe rozwiązanie zapewniające czysty warsztat bez potrzeby sprzątania.
Cechy i zalety
Adaptery do elektronarzędzi
- Do podłączania węża ssącego do otworu powietrza wylotowego elektronarzędzi
- Bezpośrednie zasysanie pyłu/zanieczyszczeń podczas pracy, które zapobiega uwalnianiu pyłu/zanieczyszczeń do otoczenia
Elastyczny design węża ssącego
- Większa swoboda ruchu
- Praktyczy w zastosowaniu
Zestaw akcesoriów do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (-części)
|2
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1220 x 41 x 41
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 5 S V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- SGV 8/5
- SGV 8/5 Classic
- WD 1 Compact Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- WD 3 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Nozzles
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 Dual Battery
- WD 4-18 S Dual (wersja bez akumulatora i ładowarki)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Urządzenia archiwalne
- A 2003
- A 2004
- A 2024 pt
- A 2054 Me
- A 2101
- A 2201
- A 2204
- A 2206x
- A 2236x pt
- A 2251 Me F1
- A 2254 Me
- A 2534 pt
- A 2554 Me
- A 2604
- A 2654 Me
- A 2656x plus Heavy Duty
- A 2701
- A 2731 pt
- A 2801 plus
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 2 V-19/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 2.200
- WD 2.500 M
- WD 3
- WD 3 Car
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P Workshop
- WD 3 Premium
- WD 3 Premium Car Kit
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 – zestaw do czyszczenia kominka
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3.200
- WD 3.200 AF *EU-II
- WD 3.300 M
- WD 3.500 P
- WD 3.800 M eco!ogic
- WD 4 Car Kit
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22 + Nozzle
- WD 4 Premium
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4.200
- WD 4.250 Car Cleaning *EU-II
- WD 5
- WD 5 P Premium
- WD 5 Premium
- WD 5 Premium Renovation Kit
- WD 5 Renovation
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5.300
- WD 5.300 M
- WD 5.400
- WD 5.470 *EU-II
- WD 5.600
- WD 5.800 eco!ogic
- WD 6 P Premium
- WD 6 P S V-30/8/35/T Car
- WD 7.000
- WD 7.300
- WD 7.700 P
- WD 7.800 eco!ogic
Zastosowania
- Warsztat
- Prace remontowe