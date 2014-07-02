Elastyczny wąż ssący o długości 1 m z adapterem do podłączenia elektronarzędzi (wyrzynarki, szlifierki, wiertarki itp.) Wytworzone zanieczyszczenia są natychmiast zasysane i nie zanieczyszczają pomieszczenia oraz powietrza. Doskonałe rozwiązanie zapewniające czysty warsztat bez potrzeby sprzątania.