Zestaw do podłączenia elektronarzędzi

Elastyczny wąż ssący o długości 1 m z adapterem do podłączenia elektronarzędzi (wyrzynarki, szlifierki, wiertarki itp.) Zapewnia czystość w warsztacie.

Elastyczny wąż ssący o długości 1 m z adapterem do podłączenia elektronarzędzi (wyrzynarki, szlifierki, wiertarki itp.) Wytworzone zanieczyszczenia są natychmiast zasysane i nie zanieczyszczają pomieszczenia oraz powietrza. Doskonałe rozwiązanie zapewniające czysty warsztat bez potrzeby sprzątania.

Cechy i zalety
Adaptery do elektronarzędzi
  • Do podłączania węża ssącego do otworu powietrza wylotowego elektronarzędzi
  • Bezpośrednie zasysanie pyłu/zanieczyszczeń podczas pracy, które zapobiega uwalnianiu pyłu/zanieczyszczeń do otoczenia
Elastyczny design węża ssącego
  • Większa swoboda ruchu
  • Praktyczy w zastosowaniu
Zestaw akcesoriów do wszystkich odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (-części) 2
Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1220 x 41 x 41
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Warsztat
  • Prace remontowe