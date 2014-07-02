Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm
Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.
Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft. Har du en en-fas maskin ta istället 5763-0150 eller vill man ha ett munstycke som även har en framåtriktad stråle till en enfas-maskin så finns det 5763-0530.
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter (mm)
|16
|Munstycksstorlek ( )
|60
|Skruvgänga
|R 1/8"
Kompatibla maskiner
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