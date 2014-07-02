Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft. Har du en en-fas maskin ta istället 5763-0150 eller vill man ha ett munstycke som även har en framåtriktad stråle till en enfas-maskin så finns det 5763-0530.