PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje
Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.
Z visokim tlakom proti težki umazaniji, zmogljiva krtača PS 30 Plus odstrani trdovratno umazanijo na manjših do srednje velikih površinah. Tri integrirane visokotlačne šobe ne zagotavljajo le briljantnih rezultatov, ampak tudi optimalno zmogljivost čiščenja površin. Da je mogoče vse vogale in robove očistiti učinkovito in brez napora, je stranska šoba vrtljiva za 40 stopinj, obenem je uporabnik zaščiten pred vsakršnim pršenjem vode. Dodatna prednost: zaradi svoje kompaktne izvedbe je PS 30 Plus še posebej primerna za čiščenje stopnic. Tudi glavo te zmogljive krtače je mogoče obračati, kar omogoča raznovrstno uporabo: obračanje za 360 stopinj omogoča čiščenje težko dostopnih mest. Vse gladke površine je mogoče po čiščenju obrisati z integriranim brisalcem umazanije. Ta hitro odstrani odvečno umazano vodo, tako da so površine takoj spet pripravljene za uporabo.
Značilnosti in prednosti
Vrtljiva stranska šobaPopolno čiščenje vseh vogalov in robov brez brizganja.
Krtačna glava, vrtljiva za 360°Popolna prilagodljivost na težko dostopnih mestih.
Ščetinasti obroč (tudi na stranski šobi)Zaščita pred pršenjem vode neodvisno od nastavitve šob.
Tri visokotlačne šobe
- Učinkovito čiščenje trdovratne umazanije.
Kompaktna oblika
- Omogoča udobno čiščenje na tesnih mestih.
Kombinacija visokotlačnega čiščenja in ročnega pritiska krtače
- Zagotavlja izredno učinkovito čiščenje v primerjavi z običajnimi krtačami.
Sesalna šoba
- Preprosto odstranjevanje umazane vode. Lahko se zamenja brez uporabe orodja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,932
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,347
|Mere (D × Š × V) (mm)
|749 x 264 x 768
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ BB
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
OPUŠČENI IZDELKI
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
- K3 Premium Full Control
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K5 Full Control Plus
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home
Področja uporabe
- Stopnice
- Terase
- balkon
- (Dvoriščni) vhodi, dovozi
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.