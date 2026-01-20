PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje

Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.

Z visokim tlakom proti težki umazaniji, zmogljiva krtača PS 30 Plus odstrani trdovratno umazanijo na manjših do srednje velikih površinah. Tri integrirane visokotlačne šobe ne zagotavljajo le briljantnih rezultatov, ampak tudi optimalno zmogljivost čiščenja površin. Da je mogoče vse vogale in robove očistiti učinkovito in brez napora, je stranska šoba vrtljiva za 40 stopinj, obenem je uporabnik zaščiten pred vsakršnim pršenjem vode. Dodatna prednost: zaradi svoje kompaktne izvedbe je PS 30 Plus še posebej primerna za čiščenje stopnic. Tudi glavo te zmogljive krtače je mogoče obračati, kar omogoča raznovrstno uporabo: obračanje za 360 stopinj omogoča čiščenje težko dostopnih mest. Vse gladke površine je mogoče po čiščenju obrisati z integriranim brisalcem umazanije. Ta hitro odstrani odvečno umazano vodo, tako da so površine takoj spet pripravljene za uporabo.

Značilnosti in prednosti
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje: Vrtljiva stranska šoba
Vrtljiva stranska šoba
Popolno čiščenje vseh vogalov in robov brez brizganja.
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje: Krtačna glava, vrtljiva za 360°
Krtačna glava, vrtljiva za 360°
Popolna prilagodljivost na težko dostopnih mestih.
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje: Ščetinasti obroč (tudi na stranski šobi)
Ščetinasti obroč (tudi na stranski šobi)
Zaščita pred pršenjem vode neodvisno od nastavitve šob.
Tri visokotlačne šobe
  • Učinkovito čiščenje trdovratne umazanije.
Kompaktna oblika
  • Omogoča udobno čiščenje na tesnih mestih.
Kombinacija visokotlačnega čiščenja in ročnega pritiska krtače
  • Zagotavlja izredno učinkovito čiščenje v primerjavi z običajnimi krtačami.
Sesalna šoba
  • Preprosto odstranjevanje umazane vode. Lahko se zamenja brez uporabe orodja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,932
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,347
Mere (D × Š × V) (mm) 749 x 264 x 768

Video posnetki

Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Stopnice
  • Terase
  • balkon
  • (Dvoriščni) vhodi, dovozi
