Šoba za prah pri vrtanju
Dodatek za sesalnike serije WD 2–6 za suho/mokro čiščenje, da vam ob vrtanju na stenskih in stropnih površinah prah ne bo v napoto, saj ga boste posesali direktno na mestu izvrtane luknje.
Namesto nerodnega in predvsem dodatnega pometanja ali sesanja, prah od vrtanja enostavno odstranite na mestu nastanka, oz. direktno na mestu izvrtane luknje. Pri tem ni pomembno ali uporabljate vrtalni stroj na steni ali stropu, kot tudi ali je podlaga iz ploščic, tapet, ometa, kamna, betona ali lesa: zahvaljujoč dvokomornemu sistemu in mehkemu gumijastemu tesnilu, se lahko ta dodatek za Kärcher večnamenske sesalnike WD 2–6, uporablja na vseh običajnih površinah. Pri tem ne potrebujete pomoči druge osebe, temveč lahko brez problemov sami vrtate in pri tem sesate prah od vrtanja. Šoba za prah je primerna za vse običajne vrtalne stroje z velikostjo svedra do 15 mm.
Značilnosti in prednosti
Za vrtanje brez prahu in ostankov
Lovilec prahu od vrtanja zanesljivo funkcionira na vseh običajnih stenskih in stropnih površinah
Vrtanje nad višino glave je možno brez težav
Brez težav je možno tudi vrtanje in sesanje brez pomoči druge osobe
Enostavno rokovanje - potrebno je priključiti sesalno cev, vključiti sesalnik, pribor postaviti na željeno mesto in vrtati
S pritiskom na rumeno stikalo je možno brez težav spremeniti položaj lovilca prahu od vrtanja, pri čemer ni potrebno izključiti sesalnika.
Primerno za vse Kärcher Home & Garden večnamenske sesalnike
Primerno za vse Kärcher čistilnike z razpršilno ekstrakcijo serije SE 4, SE 5 in SE 6
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,185
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,283
|Mere (D × Š × V) (mm)
|207 x 106 x 117
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/6/22T
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Ploščice
- Tapete
- Omet
- Les
- Kamen
- Beton