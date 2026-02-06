Namesto nerodnega in predvsem dodatnega pometanja ali sesanja, prah od vrtanja enostavno odstranite na mestu nastanka, oz. direktno na mestu izvrtane luknje. Pri tem ni pomembno ali uporabljate vrtalni stroj na steni ali stropu, kot tudi ali je podlaga iz ploščic, tapet, ometa, kamna, betona ali lesa: zahvaljujoč dvokomornemu sistemu in mehkemu gumijastemu tesnilu, se lahko ta dodatek za Kärcher večnamenske sesalnike WD 2–6, uporablja na vseh običajnih površinah. Pri tem ne potrebujete pomoči druge osebe, temveč lahko brez problemov sami vrtate in pri tem sesate prah od vrtanja. Šoba za prah je primerna za vse običajne vrtalne stroje z velikostjo svedra do 15 mm.