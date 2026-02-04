Засіб для чищення салону RM 651, 500мл

Засіб для чищення салону Karcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і оббивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.