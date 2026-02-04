Засіб для чищення салону RM 651, 500мл
Засіб для чищення салону Karcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і оббивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|500
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,553
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|80 x 80 x 280
Сумісна техніка
Області застосування
- Пластикові панелі
- Автомобільні сидіння
- Салон автомобіля
- Кабіна