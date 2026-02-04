Засіб для чищення салону RM 651, 500мл

Засіб для чищення салону Karcher RM 651 забезпечує дбайливу і ефективну очистку всіх елементів інтер'єру автомобіля. Швидко видаляє плями з панелі приладів, обшивки дверей, гумових ущільнювачів і оббивки сидінь (з тканини, шкіри або зі шкірозамінника). Надійно нейтралізує неприємні запахи і забезпечує приємний, свіжий аромат. Забезпечує антистатичний ефект для уповільнення повторного забруднення.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (мл) 500
Одиниця упаковки (шт.) 8
Вага (з упаковкою) (кг) 0,553
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 80 x 80 x 280
Сумісна техніка
Області застосування
  • Пластикові панелі
  • Автомобільні сидіння
  • Салон автомобіля
  • Кабіна
