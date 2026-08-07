Den stærkt koncentrerede, især højtydende og derfor ekstremt økonomiske PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 udgør den stærkeste kombination af rengøringsmidler og kompleksdannende midler, som Kärcher tilbyder. Særligt designet til at møde de stramme krav som madindustrien og bagerierne har. Denne kraftfulde grundrens fjerner typisk tilsmudsning af mad fra stort set alle alkalibestandige overflader, maskiner, hvidevarer og køkkengrej. Fastbrændte madrester, proteiner, fedt og olier, sod og fastbrændte sukkerglasurer bliver helt fjernet. Stativvogne, bageplader og ovne, røgsystemer, grilning og stegepladser, røgkamre, konvektionsovne, kølerum - listen over mulige anvendelser er næsten endeløs. PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 er fri for duft- og farvestoffer og kan skylles af uden at efterlade rester.