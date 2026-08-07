PressurePro RM 33 Sodfjerner, 200l
Flydende, særdeles effektiv grundrens, fjerner ekstrem tilsmudsning med olie, fedt, tjære, sod og fastbrændt sukkerglasur. NTA-fri.
Den stærkt koncentrerede, især højtydende og derfor ekstremt økonomiske PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 udgør den stærkeste kombination af rengøringsmidler og kompleksdannende midler, som Kärcher tilbyder. Særligt designet til at møde de stramme krav som madindustrien og bagerierne har. Denne kraftfulde grundrens fjerner typisk tilsmudsning af mad fra stort set alle alkalibestandige overflader, maskiner, hvidevarer og køkkengrej. Fastbrændte madrester, proteiner, fedt og olier, sod og fastbrændte sukkerglasurer bliver helt fjernet. Stativvogne, bageplader og ovne, røgsystemer, grilning og stegepladser, røgkamre, konvektionsovne, kølerum - listen over mulige anvendelser er næsten endeløs. PressurePro Smoke Resin Remover RM 33 er fri for duft- og farvestoffer og kan skylles af uden at efterlade rester.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|200
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|13
|Vægt inkl. emballage (kg)
|265,4
Produkt
- Effektivt rengøringsmiddel til højtryksrensere
- Fjerner selv det mest stædige olie, fedt, tjære, sod og SMOKE RESIN
- Særlig velegnet til almindelige madpletter, som f.eks. fastbrændte madrester, sukkerglasur, fedtpletter mv.
- Effektiv hurtigt
- Velegnet til rengøring af overflader af rustfrit stål og keramik
- Tensider bionedbrydeligt i overensstemmelse med EEC 648/2004
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Fri for fosfater
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H290 Kan ætse metaller.
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- ProHD 400
Anvendelsesområder
- Røgningssystemer, grill
- Storkøkkener