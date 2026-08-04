Teleskooppivarsi, joka on nopea säätää nopea värikoodattujen pikalukkojen avulla. Materiaali lasikuitua (mallimerkintä F). Paineletkun avulla tätä vartta voidaan käyttää painepesurin jatkeena esimerkiksi aurinkopaneeleita tai julkisivuja pestessä. Pesutyökaluiksi on valittavina laaja valikoima erilaisia harjoja. Tässä mallissa on letkun kiertymisen estävä rakenne.