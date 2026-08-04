Teleskooppivarsi TL 7 F

Monikäyttöinen teleskooppivarsi, joka mahdollistaa painepesun korkealla olevista kohteista. Pikasäätö, jonka avulla varsi säätyy nopeasti 7 metriin saakka. Materiaali lasikuitua.

Teleskooppivarsi, joka on nopea säätää nopea värikoodattujen pikalukkojen avulla. Materiaali lasikuitua (mallimerkintä F). Paineletkun avulla tätä vartta voidaan käyttää painepesurin jatkeena esimerkiksi aurinkopaneeleita tai julkisivuja pestessä. Pesutyökaluiksi on valittavina laaja valikoima erilaisia harjoja. Tässä mallissa on letkun kiertymisen estävä rakenne.

Ominaisuudet ja edut
Teleskooppivarsi TL 7 F: Monikäyttöinen apuväline
Monikäyttöinen apuväline
Ikkunoiden, lasijulkisivujen ja aurinkopaneeleiden puhdistamiseen. Korkeapainepesuun ja harjan kanssa suoritettavaan matalapainepesuun.
Teleskooppivarsi TL 7 F: Pitkälle mietitty ergonomia kaikissa yksityiskohdissa
Pitkälle mietitty ergonomia kaikissa yksityiskohdissa
Nopeat pikakiinnikkeet värikoodauksilla. Pyöritettävä rakenne mahdollistaa ergonomisen työskentelyn.
Teleskooppivarsi TL 7 F: Käyttäjäystävällinen
Käyttäjäystävällinen
Pikakiinnikkeet, asennus ilman työkaluja Kiinnikkeet vesiletkulle. Kiinnikkeet kantolaitteelle.
Turvallinen
  • Selkeät merkit maksimi pituussäädölle.
  • Suojaus sähkövirtaa vastaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Teleskooppivarren pituus (m) 2 - 7
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 60
Materiaali Lasikuitu
Elementit 5
Liitäntäkierre M 18
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,1

Toimitus sisältää

  • Säätö ilman työkaluja
  • Säätö ilman työkaluja
  • Letkunpidike
  • Pysäytin
Videot
Käyttökohteet
  • Puhdistaa tehokkaasti julkisivut, lasikatokset ja aurinkopanelit
Varusteet