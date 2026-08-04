Teleskooppivarsi, jonka materiaalina käytetty hiilikuidun ja lasikuidun yhdistelmä (mallimerkintä H) tarjoaa kevyen ja kestävän rakenteen. Nopea jatkaa ja lyhentää värikoodattujen pikalukkojen avulla. Paineletkun avulla tätä vartta voidaan käyttää painepesurin jatkeena esimerkiksi aurinkopaneeleita tai julkisivuja pestessä. Pesutyökaluiksi on valittavina laaja valikoima erilaisia harjoja. Tässä mallissa on letkun kiertymisen estävä rakenne.