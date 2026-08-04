Vesi-hiekkapuhalluslaite, säädettävä

Painepesurin vesi-hiekkapuhallusvarustus, säädettävä malli. Hiekkapuhalluslaite sopii maalin, ruosteen ja kalkin poistoon. Laitteeseen tulee hankkia painepesuriin sopiva suutin. EASY!Lock

Laite toimitetaan ilman suutinta. Suuttimen tulee olla painepesurin teholuokkaa vastaava. Tässä mallissa on EASY!Lock-kierre.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 4,2
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