U kombinaciji s našim VehiclePro sredstvom za čišćenje u pjeni RM 838 novo razvijena mlaznica za pjenu s posudom Basic 1 smanjit će potrošnju Vašeg sredstva za čišćenje za oko 50 posto. Konstruirana za visokotlačne čistače bez Servo-Control funkcije i sa snagom izbacivanja od 350 do 600 litara na sat, osvaja vrlo dobrom kvalitetom pjene, jednostavnim rukovanjem i kvalitetnim materijalima, kao što je, primjerice, osnovno tijelo od mesinga za dug životni vijek. Precizno doziranje izvodi se u 3 stupnja putem integriranom zaslona, koji također učinkovito sprječava slučajno pomicanje. Stabilni, ergonomski te, zahvaljujući svom obliku, iznimno čvrst spremnik sredstva za čišćenje ima veliki otvor za punjenje, navoj s više koraka za brzu zamjenu, kao i mogućnost dodatnog držanja na grlu.