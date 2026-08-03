Mlaznica za pjenu Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Za visokotlačne čistače sa snagom ispiranja 350–600 l/h: nova, robusna i vrlo kvalitetna mlaznica za pjenu s posudom Basic 1 s odličnom kvalitetom pjene uz upola manju potrošnju sredstva za čišćenje.
U kombinaciji s našim VehiclePro sredstvom za čišćenje u pjeni RM 838 novo razvijena mlaznica za pjenu s posudom Basic 1 smanjit će potrošnju Vašeg sredstva za čišćenje za oko 50 posto. Konstruirana za visokotlačne čistače bez Servo-Control funkcije i sa snagom izbacivanja od 350 do 600 litara na sat, osvaja vrlo dobrom kvalitetom pjene, jednostavnim rukovanjem i kvalitetnim materijalima, kao što je, primjerice, osnovno tijelo od mesinga za dug životni vijek. Precizno doziranje izvodi se u 3 stupnja putem integriranom zaslona, koji također učinkovito sprječava slučajno pomicanje. Stabilni, ergonomski te, zahvaljujući svom obliku, iznimno čvrst spremnik sredstva za čišćenje ima veliki otvor za punjenje, navoj s više koraka za brzu zamjenu, kao i mogućnost dodatnog držanja na grlu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|350 - 600
|Veličina mlaznice ( )
|38
|Maks. tlak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Sadržaj spremnika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
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