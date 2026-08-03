Mlaznica za pjenu Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Za visokotlačne čistače sa snagom ispiranja 350–600 l/h: nova, robusna i vrlo kvalitetna mlaznica za pjenu s posudom Basic 1 s odličnom kvalitetom pjene uz upola manju potrošnju sredstva za čišćenje.

U kombinaciji s našim VehiclePro sredstvom za čišćenje u pjeni RM 838 novo razvijena mlaznica za pjenu s posudom Basic 1 smanjit će potrošnju Vašeg sredstva za čišćenje za oko 50 posto. Konstruirana za visokotlačne čistače bez Servo-Control funkcije i sa snagom izbacivanja od 350 do 600 litara na sat, osvaja vrlo dobrom kvalitetom pjene, jednostavnim rukovanjem i kvalitetnim materijalima, kao što je, primjerice, osnovno tijelo od mesinga za dug životni vijek. Precizno doziranje izvodi se u 3 stupnja putem integriranom zaslona, koji također učinkovito sprječava slučajno pomicanje. Stabilni, ergonomski te, zahvaljujući svom obliku, iznimno čvrst spremnik sredstva za čišćenje ima veliki otvor za punjenje, navoj s više koraka za brzu zamjenu, kao i mogućnost dodatnog držanja na grlu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 350 - 600
Veličina mlaznice ( ) 38
Maks. tlak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Sadržaj spremnika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
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