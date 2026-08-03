Mlaznica za pjenu Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
Novo razvijena, vrlo robusna mlaznica za pjenu s posudom Basic 2, specijalno za visokotlačne čistače s učinkom ispiranja 700–800 l/h. Za vrlo dobru kvalitetu pjene uz upola manju potrošnju sredstva za čišćenje.
Visokokvalitetna obrada i uporaba robusnih dijelova, kao primjerice osnovnog tijela od mesinga, jamče dug životni vijek naše novo razvijene mlaznice za pjenu s posudom Basic 2. Koncipirana za visokotlačne čistače sa snagom izbacivanja od 700 do 800 litara na sat, koji nemaju našu Servo-Control funkciju, uređaj osvaja iznimnom kvalitetom pjene. Istovremeno će se kod primjene našeg VehiclePro sredstva za čišćenje u pjeni RM 838 potrošnja sredstva za čišćenje otprilike upola smanjiti. Integrirani zaslon omogućuje točno doziranje u 3 stupnja te isključuje slučajno pomicanje. Osim toga, stabilni, robusni i ergonomski spremnik sredstva za čišćenje zbog svog velikog otvora se jednostavno puni i brzo zamjenjuje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|700 - 800
|Veličina mlaznice ( )
|45
|Maks. tlak (bar)
|300
|Doziranje (%)
|1 - 2 - 4
|Sadržaj spremnika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
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