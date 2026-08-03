Mlaznica za pjenu Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

Novo razvijena, vrlo robusna mlaznica za pjenu s posudom Basic 2, specijalno za visokotlačne čistače s učinkom ispiranja 700–800 l/h. Za vrlo dobru kvalitetu pjene uz upola manju potrošnju sredstva za čišćenje.

Visokokvalitetna obrada i uporaba robusnih dijelova, kao primjerice osnovnog tijela od mesinga, jamče dug životni vijek naše novo razvijene mlaznice za pjenu s posudom Basic 2. Koncipirana za visokotlačne čistače sa snagom izbacivanja od 700 do 800 litara na sat, koji nemaju našu Servo-Control funkciju, uređaj osvaja iznimnom kvalitetom pjene. Istovremeno će se kod primjene našeg VehiclePro sredstva za čišćenje u pjeni RM 838 potrošnja sredstva za čišćenje otprilike upola smanjiti. Integrirani zaslon omogućuje točno doziranje u 3 stupnja te isključuje slučajno pomicanje. Osim toga, stabilni, robusni i ergonomski spremnik sredstva za čišćenje zbog svog velikog otvora se jednostavno puni i brzo zamjenjuje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Protok (l/h) 700 - 800
Veličina mlaznice ( ) 45
Maks. tlak (bar) 300
Doziranje (%) 1 - 2 - 4
Sadržaj spremnika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Priključni navoj EASY!Lock
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,8
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