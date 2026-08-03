Visokokvalitetna obrada i uporaba robusnih dijelova, kao primjerice osnovnog tijela od mesinga, jamče dug životni vijek naše novo razvijene mlaznice za pjenu s posudom Basic 2. Koncipirana za visokotlačne čistače sa snagom izbacivanja od 700 do 800 litara na sat, koji nemaju našu Servo-Control funkciju, uređaj osvaja iznimnom kvalitetom pjene. Istovremeno će se kod primjene našeg VehiclePro sredstva za čišćenje u pjeni RM 838 potrošnja sredstva za čišćenje otprilike upola smanjiti. Integrirani zaslon omogućuje točno doziranje u 3 stupnja te isključuje slučajno pomicanje. Osim toga, stabilni, robusni i ergonomski spremnik sredstva za čišćenje zbog svog velikog otvora se jednostavno puni i brzo zamjenjuje.