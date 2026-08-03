Površinski čistač FRV 50 Me
Čišćenje površina s automatskim usisavanjem prljave vode za posebno velike površine - to je FRV 50 Me. Čišćenje vrućom vodom do 85 °C. FRV 50 Me ima usisno crijevo od poliuretana dužine 10 m, otporno na visoke temperature. Dodatna obilježja kvalitete su kotači koji ne ostavljaju tragove i 2-struko keramičko uležištenje. Komplet mlaznica specifičan za uređaj potrebno je posebno naručiti. Maks. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|EASY!Lock
|Boja
|srebrna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|16,9
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