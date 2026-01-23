Automobilinis šampūnas RM 619, 5l

Švelnus šarminis šampūnas skirtas krupščiam automobilių plovimui. Nekensksmingas aplinkai. Apsaugo visus dažytus paviršius.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 5
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
Svoris (su pakuote) (kg) 5,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 190 x 140 x 250
Produktas
  • Rūpestingam jatrių dažytų ir plastikinų paviršių valymui
  • Ypač švelnus valymas
  • Lengvas šarminis valiklis, be pavojingų medžiagų
  • Valymo priemonė, paruošta naudojimui
  • Užtikrina greitą ir efektyvų valymą naudojant su Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais
  • Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
  • Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
  • Pagaminta Vokietijoje
Automobilinis šampūnas RM 619, 5l
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  • EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pritaikymo sritys
  • Transporto priemonės
  • Motociklai ir motoroleriai
Priedai