Automobilinis šampūnas RM 619, 5l
Švelnus šarminis šampūnas skirtas krupščiam automobilių plovimui. Nekensksmingas aplinkai. Apsaugo visus dažytus paviršius.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|190 x 140 x 250
Produktas
- Rūpestingam jatrių dažytų ir plastikinų paviršių valymui
- Ypač švelnus valymas
- Lengvas šarminis valiklis, be pavojingų medžiagų
- Valymo priemonė, paruošta naudojimui
- Užtikrina greitą ir efektyvų valymą naudojant su Kärcher aukšto slėgio plovimo įrenginiais
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
- Pagaminta Vokietijoje
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Suderinami įrenginiai
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Compact Home
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K Mini
- K Mini Plus
- Purkštuvas
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonės
- Motociklai ir motoroleriai