Akmens paviršių ir fasadų valiklis RM 623, 5l

Efektyvus valiklis puikiai pašalina tepalų, riebalų, suodžių, dulkių, nešvarumų dėmes, atsiradančias dėl užterštumo ant akmeninių sienų ir aliuminio fasadų, terasų bei kitų akmeninių paviršių. Su „viskas viename“ apsaugine formule, kad paviršiai ilgiau išliktų švarūs ir apsaugotų nuo vėjo ir oro.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 5
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
Svoris (kg) 5
Svoris (su pakuote) (kg) 5,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 192 x 145 x 248
Pritaikymo sritys
  • Terasos
  • Aliuminio fasadai
  • Akmens paviršiai
  • Sodo ir akmens sienos
Priedai