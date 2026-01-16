Akmens paviršių ir fasadų valiklis RM 623, 5l
Efektyvus valiklis puikiai pašalina tepalų, riebalų, suodžių, dulkių, nešvarumų dėmes, atsiradančias dėl užterštumo ant akmeninių sienų ir aliuminio fasadų, terasų bei kitų akmeninių paviršių. Su „viskas viename“ apsaugine formule, kad paviršiai ilgiau išliktų švarūs ir apsaugotų nuo vėjo ir oro.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|5
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|Svoris (kg)
|5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|192 x 145 x 248
Suderinami įrenginiai
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 3 horizontal
- K 4 Compact Home
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K Mini
- K Mini Plus
- Purkštuvas
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Aliuminio fasadai
- Akmens paviršiai
- Sodo ir akmens sienos