Terasos ir denio valiklis 500 ml. konc., 500ml

Terasos ir denio koncentratas skirtas medžiagoms nekenksmingam balkonų ir terasų (medžio/akmens) valymui. Pašalina riebalus, tepalus, nešvarumus ir suodžius. Iš 1 buteliuko paruošiama 5 l skiedinio.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 8
Svoris (kg) 0,5
Svoris (su pakuote) (kg) 0,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 70 x 70 x 240
Produktas
  • Labai koncentruotas - tinka naudoti su Kärcher aukšto slėgio valytuvais
  • Ištirpdo tipiškas dėmes, tokias kaip alyva, riebalai, mineralinės dėmės, emisijos dėmės, žalieji augalai, rūdys.
  • Negausiai putoja
  • Ypač švelnus valymas
  • Rankiniam naudojimui
  • Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
  • Butelis pagamintas naudojant 100 proc. perdirbto plastiko
  • Pagaminta Vokietijoje
Terasos ir denio valiklis 500 ml. konc., 500ml
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  • P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
  • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
  • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pritaikymo sritys
  • Balkonas
  • Akmeninės grindys
  • Medinės grindys
  • Langai ir stiklo paviršiai
  • Metalas