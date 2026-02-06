Terasos ir denio valiklis 500 ml. konc., 500ml
Terasos ir denio koncentratas skirtas medžiagoms nekenksmingam balkonų ir terasų (medžio/akmens) valymui. Pašalina riebalus, tepalus, nešvarumus ir suodžius. Iš 1 buteliuko paruošiama 5 l skiedinio.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (ml)
|500
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|8
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|70 x 70 x 240
Produktas
- Labai koncentruotas - tinka naudoti su Kärcher aukšto slėgio valytuvais
- Ištirpdo tipiškas dėmes, tokias kaip alyva, riebalai, mineralinės dėmės, emisijos dėmės, žalieji augalai, rūdys.
- Negausiai putoja
- Ypač švelnus valymas
- Rankiniam naudojimui
- Pritaikytas „Kärcher“ įrenginiams, garantuojant medžiagų suderinamumą
- Butelis pagamintas naudojant 100 proc. perdirbto plastiko
- Pagaminta Vokietijoje
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
- P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Balkonas
- Akmeninės grindys
- Medinės grindys
- Langai ir stiklo paviršiai
- Metalas