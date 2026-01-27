Med PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110, som er designet for bruk i områder med middels til hardt vann, kan varmtvannsvaskere og deres viktigste komponenter og vannledende deler pålitelig beskyttes mot kalkavleiringer. Dette sikrer en uavbrutt vannstrøm gjennom varmebatteriet og opprettholder konstant ytelse, samtidig som det hjelper brukerne å spare energi og betydelig redusere kostnadene for tidkrevende avkalkingsprosesser. PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110 er også HACCP-kompatibel, noe som gjør det egnet for bruk i næringsmiddelbedrifter.