PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110, 10l

Forkalkingsbeskyttelse for varmtvannsvaskere.Gir meget god beskyttelse mot kalkavleiringer i varmespiralsystemet (opptil 150 °C) i høyttrykksvaskeren. Ideell for bruk ved medium til hardt vann.

Med PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110, som er designet for bruk i områder med middels til hardt vann, kan varmtvannsvaskere og deres viktigste komponenter og vannledende deler pålitelig beskyttes mot kalkavleiringer. Dette sikrer en uavbrutt vannstrøm gjennom varmebatteriet og opprettholder konstant ytelse, samtidig som det hjelper brukerne å spare energi og betydelig redusere kostnadene for tidkrevende avkalkingsprosesser. PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110 er også HACCP-kompatibel, noe som gjør det egnet for bruk i næringsmiddelbedrifter.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 10
Forpakning (Stk) 1
pH 9
Vekt (kg) 10,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 11
Mål (L x B x H) (mm) 230 x 188 x 307
PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110, 10l
PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110, 10l
PressurePro Maskinbeskyttelse RM 110, 10l
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Transport og maskiner
  • Bil-/ motorvask
  • Avfetting, fosfatering
  • Avfetting av overflater
  • Vedlikehold av maskiner, beskyttelse mot kalkavleiringer
Tilbehør