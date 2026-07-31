Optimal for bruk med middels og hardt vann: PressurePro Maskinbeskyttelse Advance 1 RM 110 er spesielt utviklet for varmtvannsvaskere med systemtilpasning og gir omfattende beskyttelse for varmespiralene ved vanntemperaturer opptil 150 °C. RM 110 sikrer en jevn vannstrøm, forhindrer reduksjoner i ytelse, sparer energi og forlenger levetiden betydelig. Det bidrar også til å redusere kostbare avkalkingsprosedyrer for varmespiralene og generelt senke vedlikeholdskostnadene. Pleiemiddelet er HACCP-kompatibelt, noe som gjør det egnet for bruk i næringsmiddelbedrifter, og veldig enkelt å bruke, siden den praktiske Advance-flasken kan brukes direkte på maskinen.